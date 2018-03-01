«Европейская Грузия» зарегистрирует сегодня в парламенте инициативу создания «Списка Отхозория-Татунашвили»

01.03.2018 15:01 Согласно инициативе «Европейской Грузии», необходимо создать «Список Отхозория-Татунашвили», на основании которого будут введены санкции в отношении лиц, которые подозреваются в похищениях и убийствах граждан Грузии в условиях российской оккупационного режима.



По словам лидера «Европейских демократов» Давида Бакрадзе, убийство в Цхинвали Арчила Татунашвили ещё раз ясно показало, насколько беззащитны граждане Грузии, живущие на оккупированных и прилегающих к ним территориях.



«Убийство Татунашвили ещё раз проявило, насколько безнаказанными и обнаглевшими себя ощущают сепаратистские власти и их российские правители. Это убийство еще раз показало, что если грузинские власти не примут специфических мер, то мы никогда не сможем защитить жизнь и безопасность наших граждан. «Европейская Грузия» предлагает создать санкционный список, который мы называем «Список Отхозория-Татунашвили», что укладывается в международную практику», — отметил Бакрадзе.



Для консультаций по данному вопросу «Европейская Грузия» вызывает в парламент министра ностранных дел Михаила Джанелидзе.















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