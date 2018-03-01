«Грузинская мечта» устраивает в Боржоми саботаж - Хоштария

01.03.2018 15:38 "Грузинская мечта" устраивает в Боржоми саботаж, и организует насилие - так отнеслась к событиям в Боржоми член "Европейской Грузии" Елена Хоштария.



По ее словам, в Боржоми мы имеем дело с неслыханной, и чрезвычайно серьезной проблемой.



"В регионе, где "Грузинская мечта" проиграла выборы, стараются насильственно изменить результат, волю народа, и заявления, что там следует провести выборы, свидетельствуют именно о том, что это является политической повесткой дня, политическим заказом. Вторая проблема - причина, они взбунтовались не по вопросам проблем Боржоми, а собственного благоденствия, борются, чтобы улучшить свою жизнь. Третья проблема - действие МВД. Это не наблюдательское ведомство, МВД является защитником интересов "Грузинской мечты", МВД обязано пресечь там насилие, чтобы городское собрание цивилизовано функционировало. МВД не сделало этого. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы там, где "Грузинская мечта" не может достичь своего, изменила результат насилием"- заявила Елена Хоштария.



Вчера в городском собрании муниципалитета Боржоми несколько раз в течение дня произошло устное и физическое противостояние. В городском собрании было запланировано рассмотрение роста зарплаты сотрудников мэрии Боржоми. По информации телекомпании "Боржоми", из 26 депутатов 11 от "Грузинской мечты" поддержали утверждение вопроса, а 15 оппозиционных депутатов не поддержали вопрос. Соответственно, из-за недостаточного количества голосов вопрос зарплаты провалился, и за этим последовал протест сотрудников мэрии. Они сегодня анонсируют забастовку и широкомасштабные акции.



Сегодня с Утра в Боржоми мобилизовано большое количество правоохранителей.



















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