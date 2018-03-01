Председатель парламента Грузии примет участие в межпарламентской конференции в Молдове

01.03.2018 15:40 Сегодня утром, 1 марта, спикер парламента Андриан Канду встретил в аэропорту Кишинева спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.



По данным пресс-службы парламента РМ, грузинская делегация примет участие в работе Межпарламентской конференции на высшем уровне "Грузия, Молдова и Украина: Восточное партнерство и текущие вызовы безопасности", которая пройдет завтра, 2 марта, в Кишиневе.



Андриан Канду приветствовал гостей и поблагодарил их за совместную организацию первого мероприятия на подобном уровне по вопросам региональной безопасности.



На конференции, организованной совместно с Атлантическим Советом по инициативе председателей парламентов Молдовы, Грузии и Украины, будут обсуждаться вопросы, связанные с информационной безопасностью, энергетикой, обороной. Участники также рассмотрят обеспечение стабильного экономического роста и верховенства закона в регионе. В мероприятии примут участие около 150 высокопоставленных должностных лиц и экспертов, в том числе спикеры парламентов, депутаты Европарламента, представители Конгресса США, известные международные и региональные эксперты.



Три председателя парламентов объединили свои усилия для продвижения общей политики в области обороны и безопасности.



Свое участие в Межпарламентской конференции на высшем уровне "Грузия, РМ и Украина: Восточное партнерство и текущие вызовы безопасности", которая состоится в Кишиневе, подтвердили представители региональных парламентов, Конгресса США и европарламентарии. Также об участии в конференции сообщили такие известные эксперты, как исполнительный вице-президент Атлантического совета Дэймон Уилсон и бывший заместитель помощника госсекретаря США и бывший президент Freedom House Дэвид Крамер, Андерс Аслунд из Центра Eurasia Атлантического совета, директор Центра Eurasia Джон Хербст, посол Асиф Чодри, заместитель директора RUSI Джонатан Эйял, экс-посол США в Москве Александр Вершбоу, бывший заместитель Генерального секретаря НАТО и другие международные и региональные эксперты.



Вся информация о мероприятии, усчастниках и докладчиках размещена на странице конференции Parl4Sec.md, и страницах мероприятия в facebook и twitter. 2 марта на этих платформах и на официальном сайте парламента можно будет следить в прямом эфире за работой межпарламентской конференции по вопросам безопасности.



Дипломатические отношения между РМ и Грузией были установлены 25 июня 1992 года. В апреле 2014 года впервые был проведен официальный визит спикера парламента Грузии в Кишинев. В июле 2017 года спикеры парламентов РМ, Грузии и Украины обратились к Европейскому парламенту с просьбой принять резолюцию по открытию перспективы вступления трех ассоциированных стран ввиду ускорения прогресса и демократических преобразований.















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