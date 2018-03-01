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Премьер-министр Грузии посетит Армению
01.03.2018 16:12
Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили посетит Армению с официальным визитом 2-го марта, сообщает пресс-служба армянского правительства.
В рамках визита запланированы встречи с президентом и премьер-министром Армении.
После беседы глав правительств Армении и Грузии Карена Карапетяна и Гиорги Квирикашвили, последует встреча делегаций двух стран в расширенном формате.
По завершении переговоров премьеры двух стран выступят с заявлением по итогам встреч.
Квирикашвили посетит Мемориал "Цицернакаберд", где воздаст дань памяти жертв Генцоида армян, а также центр креативных технологий "Тумо".
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