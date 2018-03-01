Премьер-министр Грузии посетит Армению

01.03.2018 16:12 Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили посетит Армению с официальным визитом 2-го марта, сообщает пресс-служба армянского правительства.



В рамках визита запланированы встречи с президентом и премьер-министром Армении.



После беседы глав правительств Армении и Грузии Карена Карапетяна и Гиорги Квирикашвили, последует встреча делегаций двух стран в расширенном формате.



По завершении переговоров премьеры двух стран выступят с заявлением по итогам встреч.



Квирикашвили посетит Мемориал "Цицернакаберд", где воздаст дань памяти жертв Генцоида армян, а также центр креативных технологий "Тумо".















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