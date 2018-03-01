Посол США в Грузиио деле Татунашвили

01.03.2018 19:45 Должен быть поставлен вопрос об ответственности из-за случившегося потому, что это не первый такого типа инцидент, - об этом заявил посол США в Грузии Ян Келли в связи с делом об убийстве Арчила Татунашвили на оккупированной территории.



По словам Яна Келли, у оккупационной силы есть своя доля ответственности, однако, не видно, чтобы эту ответственность кто-нибудь взял на себя.



«Это действительно ужасная трагедия для семьи, друзей и родственников Татунашвили. Однако, кроме этого, ситуация – удручающая, потому, что население Грузии должно знать, что там произошло и, разумеется, должен быть поставлен вопрос об ответственности, так как это не первый такого типа инцидент. Мы продолжим говорить о необходимости того, чтобы был поставлен вопрос об ответственности из-за этого ужасного инцидента. У оккупационной силы есть своя доля ответственности. Я не вижу, чтобы кто-нибудь взял на себя какую-либо ответственность в этом деле. Надеюсь, что семье вернут тело погибшего как можно быстрее. Мы действительно потрясены этим фактом», - заявил Ян Келли.















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