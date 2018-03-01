Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол США в Грузиио деле Татунашвили


01.03.2018   19:45
Должен быть поставлен вопрос об ответственности из-за случившегося потому, что это не первый такого типа инцидент, - об этом заявил посол США в Грузии Ян Келли в связи с делом об убийстве Арчила Татунашвили на оккупированной территории.

По словам Яна Келли, у оккупационной силы есть своя доля ответственности, однако, не видно, чтобы эту ответственность кто-нибудь взял на себя.

«Это действительно ужасная трагедия для семьи, друзей и родственников Татунашвили. Однако, кроме этого, ситуация – удручающая, потому, что население Грузии должно знать, что там произошло и, разумеется, должен быть поставлен вопрос об ответственности, так как это не первый такого типа инцидент. Мы продолжим говорить о необходимости того, чтобы был поставлен вопрос об ответственности из-за этого ужасного инцидента. У оккупационной силы есть своя доля ответственности. Я не вижу, чтобы кто-нибудь взял на себя какую-либо ответственность в этом деле. Надеюсь, что семье вернут тело погибшего как можно быстрее. Мы действительно потрясены этим фактом», - заявил Ян Келли.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Журнал Archaeology назвал обнаруженные в Грузии древнейшие остатки вина среди 10 важнейших находок мира
В Грузии будет построен восьмой «Marriott»
Кумсишвили: Строительство гидроэлекстростанций полезно для страны
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии занялись проблемой гендерного неравенства и семейного насилия
На встрече в Гали делегация Тбилиси потребовала освободить Малхаза Цурцумия
СГБ: В 2017 году на абхазской линии оккупации были задержаны 1000 человек
Жительница Уфы продавала липовые путёвки в Абхазию
Китайская компания планирует восстановить Ткварчельскую «Шахту ГЭС»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Молдове заявляют, что один из маршрутов международного наркотрафика проходил через Грузию
Столтенберг: Грузия станет членом НАТО, когда полностью выполнит необходимые критерии
Журнал Archaeology назвал обнаруженные в Грузии древнейшие остатки вина среди 10 важнейших находок мира
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна