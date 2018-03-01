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Президент Грузии предлагает Саакашвили ответить на вопросы суда


01.03.2018   20:30
У Михеила Саакашвили есть ответственность уважать суд и органы правопорядка, и он должен ответить на существующие вопросы. Такое заявление президент Грузии Георгий Маргвелашвили сделал в интервью Литовскому общественному вещателю.

«Я думаю, что господин Саакашвили покинул Грузию и отказался от грузинского гражданства так, что оставил без ответов множество вопросов. Я верю, что у него, как у дважды избранного президента, есть ответственность уважать суд и правоохранительные органы»- сказал Маргвелашвили.

«Саакашвили дважды был первым лицом этой нации, и на него возложена ответственность ответить государственным институтам. Только после его ответов мы сумеем определить, были ли заданные ему вопросы адекватными или политически мотивированными», — подчеркнул действующий президент Грузии.









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