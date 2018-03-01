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Чхенкели: Процесс строительства новых школ и реабилитации существующих будут проводить самоуправления
01.03.2018 20:46
Процесс строительства новых школ и реабилитации существующих будет делегирован на уровне местного самоуправления, — об этом заявил министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.
По словам министра, данное изменение обусловлено децентрализацией и будет задействовано после оформления соответствующих договоров.
«Этот процесс будут проводить местные самоуправления. Будут оформлены договоры, которые подпишут министерств образования и науки, инфраструктуры и регионального развития и местные муниципалитеты. Они будут курировать процесс. Контроль с точки зрения удовлетворения стандартов будет осуществлять министерство образования», — заявил Михаил Чхенкели.
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