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Каладзе: Проекты товарищества собственников квартир будет финансироваться на 100% и по всем будет объявлен тендер
01.03.2018 20:51
На реформу финансирования товарищества собственников квартир будет потрачено 30 млн лари, — об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в ходе представления отчета о 100 днях работы.
«Мы осуществили реформу финансирования товарищества собственников квартир. В этом направлении будет потрачено около 30 млн лари. Реформа состоит в том, что до этого можно было осуществлять определенные проекты при 10-20%-ом финансировании. Приходил председатель товарищества, приносил тот или иной проект, например – ремонт подъезда или крыши, благоустройство двора и т.д. Все это происходило путем переговоров с одним лицом, без тендера», — заявил мэр Тбилиси.
По его словам, такой подход был запрещен, так как это неверны шаг.
«Первая реформу, которую осуществили в этом направлении, это то, что с нашей стороны будет 100%-ое финансирование и по всем будет объявлен тендер.
Мэр Тбилиси представил отчет о работе за 100 дней во дворе музея имени Симона Джанашия.
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