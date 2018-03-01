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Мэр Боржоми: Я готов отказаться от увеличенной зарплаты
01.03.2018 21:29
Акция протеста, организованная фракцией сакребуло «Грузинская Мечта» в Боржоми завершена.
Как заявил мэр Боржомского муниципалитета Леван Липартия, участники акции требовали провести внеочередное заседание сакребуло.
«Мы требовали одного – назначить новое заседание сакребуло, чтобы раз и навсегда решить те вопросы, по которым есть проблемы. У нас только это одно требование. Я отказываюсь от надбавки к зарплате, но требую провести внеочередное заседание. На предыдущем заседании сакребуло моя зарплата была представлена в таком виде, в каком она сейчас – без надбавки. Однако вопрос все равно не рассмотрели», — заявил мэр Боржоми Леван Липартия.
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