Мэр Боржоми: Я готов отказаться от увеличенной зарплаты

01.03.2018 21:29 Акция протеста, организованная фракцией сакребуло «Грузинская Мечта» в Боржоми завершена.



Как заявил мэр Боржомского муниципалитета Леван Липартия, участники акции требовали провести внеочередное заседание сакребуло.



«Мы требовали одного – назначить новое заседание сакребуло, чтобы раз и навсегда решить те вопросы, по которым есть проблемы. У нас только это одно требование. Я отказываюсь от надбавки к зарплате, но требую провести внеочередное заседание. На предыдущем заседании сакребуло моя зарплата была представлена в таком виде, в каком она сейчас – без надбавки. Однако вопрос все равно не рассмотрели», — заявил мэр Боржоми Леван Липартия.















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