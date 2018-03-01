США назвали Россию единственной экзистенциальной угрозой

01.03.2018 21:46 Командующий ядерными силами США Джон Хайтен назвал Россию единственной экзистенциальной угрозой для своей страны.



Об этом Хайден заявил выступая на конференции Ассоциации противовоздушной и противоракетной обороны ВС США.



По словам генерала, Россия представляет основную опасность для США, и является "единственной экзистенциальной угрозой для страны".



"Именно с такой точки зрения ее и следует рассматривать", - цитирует Хайтена DW.



Командующий ядерными силами США также упомянул Северную Корею и Китай, подчеркнув, что последний лидирует в мире по темпам развития космических и военных технологий, а КНДР является самой непредсказуемой из всех угроз и самой опасной в краткосрочной перспективе.



"Мне хотелось бы рассматривать их как друзей и партнеров, но когда они создают оружие конкретно против нас, то у меня как военного офицера не остается выбора", - заключил генерал.















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