Илья Второй обратится к российскому Патриарху по вопросу о перевозе тела Арчила Татунашвили

01.03.2018 22:57 Католикос — Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия Второй отправит Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо по вопросу о перевозе из Цхинвали тела Арчила Татунашвили. Об этом стало известно после встречи Илии Второго и родителей Арчила Татунашвили.



По словам руководителя благотворительного фонда Патриарха Лаши Жвания, который присутствовал на встрече, вместе с отправкой письма будут сделаны и телефонные звонки.



Члены семьи Арчила Татунашвили встретились с Илиёй вторым в патриархии сегодня.















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