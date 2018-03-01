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Илья Второй обратится к российскому Патриарху по вопросу о перевозе тела Арчила Татунашвили
01.03.2018 22:57
Католикос — Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия Второй отправит Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо по вопросу о перевозе из Цхинвали тела Арчила Татунашвили. Об этом стало известно после встречи Илии Второго и родителей Арчила Татунашвили.
По словам руководителя благотворительного фонда Патриарха Лаши Жвания, который присутствовал на встрече, вместе с отправкой письма будут сделаны и телефонные звонки.
Члены семьи Арчила Татунашвили встретились с Илиёй вторым в патриархии сегодня.
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