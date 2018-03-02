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Патриархия распространяет заявление о встрече Илии Второго и членов семьи Арчила Татунашвили


02.03.2018   11:21
Патриархия Грузии распространяет заявление о встрече членов семьи Арчила Татунашвили и Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.

В заявлении отмечается, что встреча состоялась по инициативе родителей и близких Арчила Татунашвили.

Родители Арчила попросили его Святейшество помочь с передачей тела сына семье.

«Католикос-Патриарх заявил, что в связи с этим вопросом обратится к Патриарху всея Руси, чтобы тот стал посредником с соответствующими органамы и использует и другие средства для помощи семье Татунашвили», — отмечается в заявлении.






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