Квирикашвили: Мы используем все инструменты, чтобы тело Арчила Татунашвили доставили в кратчайшие сроки

02.03.2018 11:22 Мы используем все инструменты, чтобы тело Арчила Татунашвили доставили в кратчайшие сроки, — об этом премьер-министр заявил после встречи с членами семьи Арчила Татунашвили в Цилкани.



По словам Квирикашвили, случившееся – огромная трагедия и очень вероломное действие против грузинского, осетинского и абхазского народа.



«Я принес соболезнования семье и поделился информацией о шагах, которые мы делаем. Правительство Грузии, власти делают все, используем все инструменты, которые есть у нас на руках, чтобы в кратчайшее время тело было доставлено.



Нужно сказать одно, что, что случилось — огромная трагедия и очень вероломное действие против грузинского, осетинского и абхазского народа. Все это нацелена на то, чтобы дискредитировать те шаги, которые мы делали.



Правительство Грузии последовательно продолжит ту политику, которую мы осуществляли по сегодня, результатом чего будет объединение нашей страны, никто не сможет препятствовать этому и виновники обязательно будут наказаны. Это – моё слово», — заявил премьер-министр Грузии.















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