В парламенте Армении впервые пройдут выборы президента страны

02.03.2018 11:22 Выборы нового президента Армении пройдут сегодня в парламенте страны. В фойе около зала заседаний Национального собрания состоится закрытое (тайное) голосование по единственной кандидатуре на пост главы государства.



Фракции правящей Республиканской партии Армении и левонационалистической партии «Дашнакцутюн» выдвинули кандидатом в президенты посла республики в Великобритании 65-летнего Армена Саргсяна. Это предложение поддержала фракция правоцентристского блока «Царукян» — вторая по численности в парламенте. Такая расстановка сил обеспечит кандидату безусловное избрание уже в первом туре, полагают наблюдатели.



В четверг в парламенте прошло обсуждение кандидатуры. Представители радикально-оппозиционного блока партий «Елк» заявили, что будут голосовать против Саргсяна. По их словам, кандидат не представил документ, подтверждающий, что он вышел из британского подданства, в котором состоял в 2002-2011 годах. Это, по мнению оппозиции, является нарушением конституции, которая требует, чтобы кандидат в президенты в течение последних шести лет состоял исключительно в гражданстве Армении.



Саркисян в случае победы станет четвертым президентом со времени провозглашения независимости республики и учреждения этой должности и первым, который будет избран депутатами, а не путем всенародного голосования. Это предусмотрено положениями конституционной реформы, согласно которым страна переходит к парламентской форме правления.



Являясь руководителем государства, президент, однако, будет наделен ограниченными, представительскими функциями. Вся исполнительная власть сосредоточится в руках премьер-министра. Как пояснил глава минюста Давид Арутюнян, «с избранием президента и премьера с новыми полномочиями Армения завершит последний этап перехода к парламентской форме правления».

По словам министра, у президента появятся «две важнейшие функции: он — глава государства, производит назначения на высшие государственные должности и следит за соблюдением конституции». «Это тот противовес, который следит за соблюдением основного закона и при необходимости обращается в Конституционный суд», — пояснил Арутюнян.



В отличие от своих предшественников, мандат которых составлял пять лет, нового президента Армении избирают на семь лет. Кандидат на этот пост должен быть не моложе 40 лет, последние шесть лет состоять только в гражданстве Армении и постоянно проживать на территории республики, обладать избирательным правом и владеть армянским языком.



Одно и то же лицо не может избираться президентом повторно. Президент не может занимать иную должность, вести предпринимательскую деятельность, выполнять какую-либо другую оплачиваемую работу. В период пребывания в должности он не может состоять в политической партии.



Армен Саргсян родился 23 июня 1953 года в Ереване в семье архитектора. В 1976 году он с отличием окончил физический факультет Ереванского государственного университета, а в 1979-м — аспирантуру кафедры теоретической физики физического факультета этого вуза. Саркисян является кандидатом физико-математических наук (1979) и почетным доктором Национальной академии наук Армении (1999).



В разные периоды с 1992 по 2013 год он был послом Армении в Бельгии, Ватикане, Люксембурге, Нидерландах, руководил представительством республики при Евросоюзе. С ноября 1996 по март 1997 года Саркисян возглавлял правительство Армении. В 2002-2011 годах он состоял в британском подданстве. Кандидат женат, у него двое сыновей и трое внуков.



Новый президент вступит в должность 9 апреля: в этот день истекает 5-летний мандат действующего главы государства Сержа Саргсяна.















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