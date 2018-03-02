Госдеп США прокомментировали слова Путина о ядерном оружии

02.03.2018 11:27 Заявление президента Владимира Путина о появлении у Москвы нового ядерного оружия — это нарушение Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, заявили в Госдепартаменте США. Об этом сообщает Reuters.



Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт также раскритиковала анимацию, которой сопровождались слова президента России о создании в стране нового ядерного оружия. По словам Науэрт, эти кадры изображали атаку по США. «Было жаль увидеть анимацию, которая изобразила ядерную атаку на США. Мы не считаем это поведением ответственного международного игрока», — сказала Науэрт. Она также связала заявления Путина с приближающимися выборами в России.



Ранее официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что Вашингтон эти высказывания не удивили. Комментируя заявление президента России о «неуязвимой ракете, которая может ударить по США где бы то ни было», представитель Пентагона сказала: «Американский народ может быть уверен, что мы полностью готовы». В американском Министерстве обороны отметили, что наращивание вооружений Россией на связано с действиями США. «Они [Россия] знают, что наша противоракетная оборона никогда не была против России», — сказала Уайт, добавив, что Вашингтон «готов защищаться вне зависимости ни от чего».



Накануне Путин, выступая перед Федеральным собранием, сообщил о появлении в России крылатой ракеты с ядерной силовой установкой. «Новая крылатая ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. Она неуязвима для ПРО и ПВО», — заявил президент. По его словам, первые испытания ракеты уже прошли и оказались успешными. «Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет», — сказал Путин. Он назвал создание этой ракеты ответом на выход США из договора по ПРО, отметив, что демонстрация возможностей российских вооруженных сил способна остановить любого агрессора.















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