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МИД Испании распространяет заявление в связи с вопросом Арчила Татунашвили
02.03.2018 11:32
Внешнеполитическое ведомство Испании распространяет заявление в связи со смертью гражданина Грузии Арчила Татунашвили в Цхинвали.
В распространенном заявлении в «Твиттере» подчеркивается, что Испания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.
«Испанские власти ожидают, что де — факто власти оккупированного Цхинвальского региона проведут открытое и исчерпывающее расследование факта смерти незаконно задержанного гражданина Грузии. Мы еще раз выражаем полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», — говорится в заявлении МИД Испании.
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