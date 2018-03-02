МИД Испании распространяет заявление в связи с вопросом Арчила Татунашвили

02.03.2018 11:32 Внешнеполитическое ведомство Испании распространяет заявление в связи со смертью гражданина Грузии Арчила Татунашвили в Цхинвали.



В распространенном заявлении в «Твиттере» подчеркивается, что Испания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.



«Испанские власти ожидают, что де — факто власти оккупированного Цхинвальского региона проведут открытое и исчерпывающее расследование факта смерти незаконно задержанного гражданина Грузии. Мы еще раз выражаем полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», — говорится в заявлении МИД Испании.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

