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В Грузии парламентское большинство зарегистрировало резолюцию о покушении на жизнь Арчила Татунашвили
02.03.2018 11:35
Парламентское большинство зарегестрировало резолюцию, которой возлагает ответственность за смерть гражданина Грузии Арчила Татунашвили в оккупированном Цхинвальском регионе на Росийскую Федерацию, а также требует немедленной передачи тела Татунашвили его родственникам и допуска на оккупированную территорию народных защитников и международных механизмов безопасности.
В документе, парламент Грузии призывает Россию, немедленно обеспечить переход незаконно задержанных граждан Грузии — Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили на контролируемую грузинскими властями территорию .
Парламент проголосует за принятие резолюции на будущем пленарном заседании, которое состоится на следующей неделе.
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