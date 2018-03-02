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Начался официальный визит Георгия Квирикашвили в Армению


02.03.2018   13:26
Делегация Грузии под руководством премьер – министра Георгия Квирикашвили посещает Армению с однодневным официальным визитом.

В честь приезда членов грузинского правительства в аэропорту Еревана состоялась официальная церемония встречи гостей.

В аэропорту Георгия Квирикашвили встретил его армянский коллега Карен Карапетян. Членов грузинской делегации встретил почетный караул, были исполнены гимны Грузии и Армении.

В рамках официального визита, Георгий Квирикашвили встретится со своим коллегой сначала тет-а-тет, а после в расширенном формате.

Кроме того запланирована встреча главы правительства Грузии с президентом Армении Сержом Саргсяном.

Также в рамках визита Квирикашвили посетит центр креативных технологий «Тумо».






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