Начался официальный визит Георгия Квирикашвили в Армению

02.03.2018 13:26 Делегация Грузии под руководством премьер – министра Георгия Квирикашвили посещает Армению с однодневным официальным визитом.



В честь приезда членов грузинского правительства в аэропорту Еревана состоялась официальная церемония встречи гостей.



В аэропорту Георгия Квирикашвили встретил его армянский коллега Карен Карапетян. Членов грузинской делегации встретил почетный караул, были исполнены гимны Грузии и Армении.



В рамках официального визита, Георгий Квирикашвили встретится со своим коллегой сначала тет-а-тет, а после в расширенном формате.



Кроме того запланирована встреча главы правительства Грузии с президентом Армении Сержом Саргсяном.



Также в рамках визита Квирикашвили посетит центр креативных технологий «Тумо».















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