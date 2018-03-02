Армен Саргсян избран президентом Армении

02.03.2018 13:27 Кандидат от правящей коалиции Армен Саргсян избран президентом Армении.



Депутаты парламента избрали его 90 голосами «за», при 10 «против», без воздержавшихся, сообщил председатель временной Счетной палаты НС Гагик Меликян.



Для избрания Саргсяна в президенты было достаточно получить 79 голосов от 105 депутатов. Вместе Республиканская партия и «Дашнакцутюн» (7 депутатов) обеспечивают 65 голосов. Оппозиционная фракция «Царукян» заявила о поддержке Саргсяна, что позволило обеспечить необходимое число голосов.



Другая оппозиционная сила — фракция «Елк» ранее заявила, что проголосует против кандидатуры Армена Саркисяна.



По новой Конституции, преемник Сержа Саргсяна был избран не общегражданским голосованием, а депутатами парламента. Его полномочия будут ограничены (по примеру Германии или Италии).



Выдвинула его правящая коалиция (РПА и АРФД), которую поддержал и блок «Царукян». Блок «Елк» («Выход») не смог набрать достаточно мандатов для выдвижения своего кандидата, депутата Артака Зейналяна.



По новой Конституции, за президентом останутся только представительские функции, а с ними — формальные полномочия гаранта по соблюдению Конституции. Всю полноту исполнительной власти возьмет на себя премьер-министр. С сокращением полномочий президента, изменился и порядок его избрания: выбирают его уже не граждане, а депутаты парламента.



Президентский срок нынешнего главы государства, Сержа Саргсяна, истекает 9 апреля. По реформам Конституции, новый президент станет формальным главой государства, но реальная исполнительная власть сосредоточится у премьер-министра.



Армен Саргсян в советское время был одним из самых перспективных физиков Армянской ССР. В 1984-85 годах бы приглашен работать в Кембридж, затем работал в научных центрах Москвы и зарубежья. В 1990 году, по приглашению университетов Лондона и Кембриджа, снова работал в Британии.



Затем перешел на дипломатическую работу. Был первым послом Армении в Британии, координировал работу послов республики в европейских странах. В 1996-97 годах был премьер-министром.















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