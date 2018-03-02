Премьер-министр Грузии встретился с премьер министром Армении

02.03.2018 13:39 «Я рад, что нахожусь в стране, которую связывает с Грузией многовековая дружба. Визиты высокого ранга создают нужный фон для еще более тесного сотрудничества наших стран», — обратился премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили к своему армянскому коллеге Карену Карапетяну на встрече тет – а – тет.



Глава грузинского правительства поблагодарил премьера Армении за теплый прием и отметил, что одним из главных вопросов, который стороны будут обсуждать на встрече, будет развитие торгово – экономических отношений.



По заявлению Квирикашвили, как Грузия, так и Армения в этом году отмечают 100 – летие со дня объявления демократической республики.



По информации пресс – службы администрации премьера, глава армянского правительства со своей стороны подчеркнул существующие добрососедские и дружественные отношения между Грузией и Арменией и обратил внимание на политическое и экономическое сотрудничество высокого ранга.По словам Карена Карапетяна, важно сохранить высокую динамику существующих отношений.















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