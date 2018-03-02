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Парламент призывает Россию обеспечить передачу на контролируемую Грузией территорию тела Арчила Татунашвили и задержанных граждан
02.03.2018 13:41
Парламент Грузии обращается к международному сообществу в связи с фактом смерти Арчила Татунашвили на территории оккупированного Цхинвали и призывает принять соответствующие меры, чтобы тело покойного было передано семье, а задержанным гражданам Грузии Левану Куташвили и Иосебу Павлиашвили была предоставлена возможность выйти на неоккупированную часть страны.
Парламент Грузии призывает Российскую Федерацию обеспечить передачу тела Татунашвили и задержанных граждан. Также, парламент Грузии возлагает на Российскую Федерацию ответственность за гибель Арчила Татунашвили и убийство Гиги Отхозория, как на силу, осуществляющую эффективный контроль над оккупированными территориями Грузии.
Проект резолюции, подготовленный фракцией большинства, уже внесен в парламент. Законодательный орган утвердит резолюцию на будущей сессионной неделе. Как пояснили в правящей команде, целью принятия резолюции является максимальная мобилизация усилий международного сообщества.
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