Парламент призывает Россию обеспечить передачу на контролируемую Грузией территорию тела Арчила Татунашвили и задержанных граждан

02.03.2018 13:41 Парламент Грузии обращается к международному сообществу в связи с фактом смерти Арчила Татунашвили на территории оккупированного Цхинвали и призывает принять соответствующие меры, чтобы тело покойного было передано семье, а задержанным гражданам Грузии Левану Куташвили и Иосебу Павлиашвили была предоставлена возможность выйти на неоккупированную часть страны.



Парламент Грузии призывает Российскую Федерацию обеспечить передачу тела Татунашвили и задержанных граждан. Также, парламент Грузии возлагает на Российскую Федерацию ответственность за гибель Арчила Татунашвили и убийство Гиги Отхозория, как на силу, осуществляющую эффективный контроль над оккупированными территориями Грузии.



Проект резолюции, подготовленный фракцией большинства, уже внесен в парламент. Законодательный орган утвердит резолюцию на будущей сессионной неделе. Как пояснили в правящей команде, целью принятия резолюции является максимальная мобилизация усилий международного сообщества.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

