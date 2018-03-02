Кобахидзе: Только вместе мы сможем реализовать наши национальные интересы

02.03.2018 13:47 Только вместе с нашими партнерами - Молдовой и Украиной мы сможем достичь наших национальных интересов и обеспечить мир и местную демократию. Вместе мы сможем справиться с вызовами и угрозами. Об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на открытии Межпарламентской конференции: "Грузия, Молдова и Украина: Восточное партнерство и текущие проблемы безопасности"



"Ни одна страна не является достаточно сильной, чтобы самой справиться с переменами и провокациями. Только вместе с нашими близкими друзьями, как Украина и Молдова, мы можем реализовать наши общие интересы, и можем добиться демократической стабильности в регионе. Мы хотим использовать только мирные методы в решении наших проблем с Россией. 26 лет назад в этот день суверенитет и территориальная целостность Молдовы подверглись нападению со стороны сепаратистов, которые поддерживали внешние силы. С тех пор Россия атакует наши территории. Это еще раз доказывает, насколько важно для Грузии, Молдовы и Украины быть партнерами, поддерживать друг друга и внедрять реформы для процветания", - сказал председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.















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