В Кишиневе стартовал международный форум, посвященный безопасности Украины, Молдовы и Грузии

02.03.2018 13:50 В Кишиневе начался совместный форум Украины, Молдовы и Грузии по объединению усилий по противодействию внешним угрозам, передает корреспондент УНН.



Украинскую делегацию возглавляет спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий. Также на мероприятии присутствует глава грузинского парламента Иракли Кобахидзе и глава парламента Республики Молдова Андриан Канду.



Напомним, первая межпарламентская конференция “Республика Молдова, Грузия и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности” проводится по инициативе глав парламентов этих стран в партнерстве с Атлантическим Советом.



В форуме примут участие представители Европарламента, Конгресса США, НАТО, Евразийского Центра Атлантического Совета, а также международные эксперты и политологи.















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