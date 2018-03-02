Дэймон Уилсон: Мы хотим поддержать стремления Молдовы, Грузии и Украины

02.03.2018 14:01 Вице-президент Атлантического Совета: Мы хотим поддержать стремления Молдовы, Грузии и Украины publika

Мы живем свободном мире, поэтому Атлантический Совет уделяет большое внимание Украине, Молдове и Грузии, которые хотят быть частью нашей семьи. Об этом заявил вице-президент Атлантического Совета Дэймон Уилсон, который принимает участие в Межпарламентской конференции, организованной законодательной властью нашей страны: "Грузия, Молдова и Украина: Восточное партнерство и текущие проблемы безопасности".



"Задача Атлантического совета - создать западную стратегию и выйти из этой серой зоны. Этот термин в лучшем случае содержит дозу злости, а в худшем случае - это конфликт. Мы исходим из того, что территория между Россией и Европой традиционно была источником конфликтов на этом континенте. Концепция "серой зоны" отрицает ответственность России за блокирование стремлений этих стран. Но если есть какие-то сомнения, думаю, вчерашние заявления Путина это подтверждают. Мы работаем над стратегией много лет, над стратегией свободной Европы. Но в 2008 наша стратегия потерпела поражение. Нам не удалось прийти к общему соглашению с Россией по вопросу противоракетной обороны, затем нам не удалось договориться с нашими союзниками по вопросу членского статуса Грузии и Украины. Тогда Путин решил уничтожить Молдову как суверенное государство, за этим последовали нападение и война в Грузии, и консолидация присутствия в Молдове", - сказал вице-президент Атлантического Совета Дэймон Уилсон.















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