Украина предложила Молдове и Грузии выработать общую стратегию борьбы в информационной войне

02.03.2018 14:24 Информационное влияние РФ – ключевая стратегия Кремля. Об этом сказал спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в Кишиневе во время межпарламентского форума, передает корреспондент УНН.



"Среди них информационная война, которая в стратегии Путина отыгрывает, наверняка, ключевую и основную роль. Очень важно, чтобы мы (Украина, Молдова, Грузия - ред.) имели возможность совместно вырабатывать общую стратегию и тактику", - сказал Парубий.



Притом он подчеркнул, что Украина Молдова и Грузия должны искать совместные решения для обеспечения стабильности.



Напомним, первая межпарламентская конференция “Республика Молдова, Грузия и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности” проводится по инициативе глав парламентов этих стран в партнерстве с Атлантическим Советом.



В форуме примут участие представители Европарламента, Конгресса США, НАТО, Евразийского Центра Атлантического Совета, а также международные эксперты и политологи.















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