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Премьер-министр: Грузия приветствует победу Армена Саркисяна на президентских выборах в Армении
02.03.2018 15:02
Грузия приветствует победу Армена Саркисяна на президентских выборах. Об этом 2 марта заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе совместного брифинга с армянским коллегой Кареном Карапетяном, состоявшегося по итогам прошедших в Ереване переговоров. «Армена Саркисяна мы знаем давно, и я поздравляю Армению с этой победой», - отметил он.
Напомним, что 2 марта Армению с официальным визитом посетила правительственная делегация Грузии, возглавляемая премьер-министром Георгием Квирикашливи
Единственный кандидат Армен Саркисян по итогам состоявшегося в парламенте голосования, избран новым президентом Армении.
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