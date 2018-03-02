Премьер-министр: Грузия приветствует победу Армена Саркисяна на президентских выборах в Армении

02.03.2018 15:02 Грузия приветствует победу Армена Саркисяна на президентских выборах. Об этом 2 марта заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе совместного брифинга с армянским коллегой Кареном Карапетяном, состоявшегося по итогам прошедших в Ереване переговоров. «Армена Саркисяна мы знаем давно, и я поздравляю Армению с этой победой», - отметил он.



Напомним, что 2 марта Армению с официальным визитом посетила правительственная делегация Грузии, возглавляемая премьер-министром Георгием Квирикашливи



Единственный кандидат Армен Саркисян по итогам состоявшегося в парламенте голосования, избран новым президентом Армении.















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