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Премьер-министры Грузии и Армении обсудили вопросы сотрудничества


02.03.2018   15:06
Сегодня в Ереване в формате один на один состоялась встреча премьер-министров Армении и Грузии Карена Карапетяна и Георгий Квирикашвили. В рамках переговоров стороны обсудили углубление торгово-экономических связей и придание нового импульса уже существующим отношениям между странами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте армянского правительства.

"Я рад, что нахожусь в стране, с которой Грузию связывает многовековая дружба. Визиты высокого уровня создают необходимый фон для еще большего развития двусторонних отношений", - заявил в начале встречи Квирикашвили.

Он также отметил, что как Грузия, так и Армения в этом году отмечают 100-летний юбилей провозглашения независимости, что является важнейшей датой для обеих стран.

Со своей стороны Карапетян подчеркнул добрососедские и дружеские отношения между странами и обратил внимание на политическое и экономическое сотрудничество на высоком уровне. По словам Карапетяна, очень важно придать новую динамику существующим отношениям.

Позже состоится расширенная встреча премьеров с участием членов правительств двух стран. Далее пройдет встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном.






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