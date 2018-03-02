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Спикеры Украины, Молдовы и Грузии осудили агрессивные действия России


02.03.2018   15:18
Вывести войска из Молдовы и прекратить поддержку сепаратистов в Украине и Грузии потребовали у России председатели парламентов трех стран в совместном заявлении. Спикеры подтвердили приверженность европейской интеграции как самому эффективному инструменту обеспечения безопасности и стабильного развития государств.

Председатели трех парламентом выразили озабоченность координированной внешней поддержкой сепаратистских движений, которые призывают к ненависти по этническим и лингвистическим признакам. Также они отметили попытки дискредитировать решения правительств трех стран о развитии сотрудничества с ЕС и НАТО посредством пропаганды и вымышленных обвинений.

Они жестко осудили систематические нарушения прав человека и безнаказанность тех, кто контролирует оккупированные регионы Грузии и Украины. А еще - ограничение права собственности и другие формы дискриминации.

Спикеры призвали правительства разработать общие обязательства по углублению сотрудничества в области обороны и безопасности и противостояния гибридным угрозам.






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