Спикеры Украины, Молдовы и Грузии осудили агрессивные действия России

02.03.2018 15:18 Вывести войска из Молдовы и прекратить поддержку сепаратистов в Украине и Грузии потребовали у России председатели парламентов трех стран в совместном заявлении. Спикеры подтвердили приверженность европейской интеграции как самому эффективному инструменту обеспечения безопасности и стабильного развития государств.



Председатели трех парламентом выразили озабоченность координированной внешней поддержкой сепаратистских движений, которые призывают к ненависти по этническим и лингвистическим признакам. Также они отметили попытки дискредитировать решения правительств трех стран о развитии сотрудничества с ЕС и НАТО посредством пропаганды и вымышленных обвинений.



Они жестко осудили систематические нарушения прав человека и безнаказанность тех, кто контролирует оккупированные регионы Грузии и Украины. А еще - ограничение права собственности и другие формы дискриминации.



Спикеры призвали правительства разработать общие обязательства по углублению сотрудничества в области обороны и безопасности и противостояния гибридным угрозам.















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