Суд просит ГПУ и АП выдать документы о Саакашвили

02.03.2018 15:25 Кассационный суд истребует у Генеральной прокуратуры решение об отказе экстрадировать в Грузию экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили.



Соответствующее ходатайство защиты политика удовлетворил суд, рассматривающий кассацию на отказ миграционной службы предоставить Саакашвили статус беженца, передает Укринформ.



"Ходатайство истца об истребовании доказательств удовлетворить. Истребовать у Генеральной прокуратуры Украины должным образом заверенную копию решения Генпрокуратуры от 31 марта 2015 об отказе в выдаче Саакашвили в Грузию", – цитирует издание судьи Раису хана.



Как сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий, в иске о признании Саакашвили беженцем защитники политика ссылаются именно на этот документ.



По его словам, в решении о лишении Саакашвили гражданства, говорится, что он ввел в заблуждение государство, и не было известно о его грузинской судимости.



"Но хочу отметить, что официально Генпрокуратура решением от 31 марта 2015 отказала Грузии в экстрадиции, тем самым признала то, что государство знало о таких преследования", – сказал он.



Суд также истребует у Администрации президента материалы, которые стали основанием для принятия в гражданство Саакашвили и его прекращения.



Чернолуцкий просил истребовать эти документы и приобщить к делу в качестве доказательства.



В то же время сообщается, что суд не удовлетворил ходатайство о переходе от упрощенного к общему производства по делу.















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