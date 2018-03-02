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Украина, Молдова и Грузия создают Межпарламентскую ассамблею


02.03.2018   16:12
Украина, Молдова и Грузия создают Межпарламентскую ассамблею. Об этом сообщил спикер парламента РМ Андриан Канду во время мижпарламентського форума в Кишиневе в пятницу, 2 марта, передает корреспондент УНН.

"Мы создаем межпарламентскую ассамблею Украины - Грузия - Молдова", - сказал А.Канду.

"Мы, Молдова, Украина и Грузия сталкиваемся с одинаковыми угрозами и трансформациями", - сказал Канду.

Он также добавил, что эти страны стремятся к энергетической безопасности, визовой либерализации и преодолению коррупции.

"Самое важное, мы должны стоять рядом перед лицом вызовов, стоящими перед нами, чтобы усиливать нашу способность перед изменениями в наших странах, а также составляемые ближе к Европейскому Союзу", - сказал он.

Напомним, первая межпарламентская конференция "Республика Молдова, Грузия и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности" проводится по инициативе глав парламентов этих стран в партнерстве с Атлантическим Советом.

В форуме принимают участие представители Европарламента, Конгресса США, НАТО, Евразийского Центра Атлантического Совета, а также международные эксперты и политологи.

Как сообщал УНН, во время форума главы парламентов трех государств подписали резолюцию о совместных усилиях в противостоянии внешним угрозам.






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