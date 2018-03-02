Квирикашвили: Взаимотношения Грузии и Армении особенно отличаются позитивной динамикой

02.03.2018 16:19 «Я рад, что двусторонние политические отношения Грузии и Армении находятся на высочайшем уровне», — заявил премьер – министр Грузии Гиоргий Квирикашвили после встречи с премьером Армении Кареном Карапетяном. Стороны сделали совместные заявления во время личной встречи и расширенной пресс – конференции.



Георгий Квирикашвили поблагодарил своего армянского коллегу за приглашение и отметил, что Грузию и Армению связывает многовековая дружба и добрососедские отношения.



По словам грузинского премьера, на встрече стороны обсудили важные вопросы двусторонних отношений, в частности, торгово – экономическое партнерство. Премьер приветствовал растущую динамику в этом направлении и поздравил главу армянского правительства с высокими показателями экономического роста в Армении.



На встрече Карапетян и Квирикашвили также обсудили такие важные направления как энергетика, транспорт, туризм, культурные взаимотношения, искусство, образование и способствование программам обмена студентами.



Вместе с тем, премьер отметил важность регионального сотрудничества. Стороны договорились, что необходимо еще более активизировать обоюдные визиты высокого ранга, а также развивать сотрудничество между отраслевыми ведомствами.



Премьер подчеркнул двусторонние отношения Грузии и Армении и отметил, что в прошлом году страны отметили 25 – летний юбилей установления дипломатических связей. На протяжении всего прошлого года проводились двусторонние визиты разного ранга, а также встречи в рамках международных форматов. В начале 2017 года Грузию посетил премьер – министр Армении и сегодня осуществлен ответный визит. В декабре прошлого года Грузию посетил президент Армении Серж Саргсян.















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