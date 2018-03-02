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Кобахидзе: Целью парламентской резолюции является привлечение внимания международного сообщества к вопросу посягательства на жизнь Арчила Татунашвили


02.03.2018   16:51
Целью парламентской резолюции является привлечение внимания международного сообщества к вопросу посягательства на жизнь Арчила Татунашвили, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя резолюцию, инициированную парламентским большинством.

«Гибель Арчила Татунашвили продемонстрировала, что это не только замороженный конфликт, который существует в Цхинвали или в Абхазии, но и демонстрация того, что существующая там ситуация приносит смерть мирным людям, гражданам Грузии», - заявил сегодня в Молдове Ираклий Кобахидзе.

На совместном брифинге председателей парламентов Грузии, Молдовы и Украины Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос журналистов, пояснил, что является целью подготовленной парламентским большинством резолюции.

«Это специальная резолюция, инициированная парламентом Грузии, она касается трагической гибели гражданина Грузии Арчила Татунашвили в тюрьме оккупированного Цхинвали. Цель этой резолюции - привлечь внимание грузинского и международного сообщества к этому сложному вопросу. Гибель Арчила Татунашвили продемонстрировала, что это не только замороженный конфликт, который существует в Цхинвали или в Абхазии, но и демонстрация того, что существующая там ситуация приводит к гибели мирных жителей, граждан Грузии. Нам нужно предотвратить подобное развитие событий, и именно это является целью резолюции. Именно этого касается парламентская резолюция», - сказал председатель парламента Грузии.

Проектом резолюции парламент Грузии обращается по вопросу Арчила Татунашвили к России и международному сообществу.






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