В Минобразования уточнили возраст первоклассников в Грузии

02.03.2018 17:41 В новом учебном году пойти в первый класс смогут дети, шесть лет которым исполнится до 17 сентября 2018 года, сообщили корр. «Новости-Грузия» в министерстве образования и науки Грузии.



Учеба в школах Грузии начинается 15 сентября. В 2018 году это число выпадает на субботу, поэтому учебный процесс начнется в понедельник, 17 сентября.



Согласно законодательству Грузии, пойти в школу могут дети, которым шесть лет исполнится до 15 сентября. С учетом того, что в этом году учеба начнется на два дня позже, в Минобразования решили, что пойти в первый класс смогут и дети, которые родились 16 или 17 сентября.



Что касается начала регистрации первоклассников, то точная дата пока неизвестна. После того, как будет объявлена дата регистрации, зарегистрировать ребенка в школу родители смогут на сайте www.emis.ge



В Грузии пойти в школу могут дети, которым к началу учебного года исполнится шесть лет. Дети, рожденные во второй половине сентября, не могут быть зачислены в первый класс. Данное положение часто критикуется родителями.



Споры о том, в каком возрасте целесообразнее отдавать детей в школу, продолжаются уже несколько лет. Согласно решению министерства образования, с 2010 года детей можно было отправлять в школы с 5 лет. Эту инициативу положительно оценили родители, с учетом перехода школ Грузии на 12-летнюю систему образования (2008 год). В 2012 году, количество первоклассников 5 и 6-летнего возраста практически сравнялось.



С инициативой зачислять детей в школы с пятилетнего возраста в 2010 году выступил экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. После смены власти в стране в 2012 году было решено пересмотреть этот вопрос. В 2014 году в первый класс приняли детей, которые к началу учебного года уже достигли шестилетнего возраста, а также тех, кому исполнялось 6 лет до 1 января 2015 года.



"Новости-Грузия"











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