ГМ и ЕГ разработали проекты резолюции в связи со смертью Арчила Татунашвили

02.03.2018 19:28 Парламент Грузии планирует принять резолюцию в связи с «посягательством на жизнь» гражданина Грузии Арчила Татунашвили в оккупированном Цхинвальском регионе. Проект резолюции был опубликован сегодня правящей партией «Грузинская мечта». А за день до этого свой вариант документа представила также «Европейская Грузия».



В проекте резолюции, подготовленном правящей Грузинской мечтой, говорится, что «мирное урегулирование российско-грузинского конфликта является приоритетом внешней политики и политики безопасности Грузии». Резолюция «строго осуждает» факты «посягательства на жизнь» Арчила Татунашвили в Цхинвальском регионе в феврале 2018 года и Гиги Отхозория у оккупационной линии Абхазии в мае 2016 года, в связи с которыми «полная ответственность» возлагается на Россию. Резолюция также осуждает оккупацию Грузии со стороны Российской Федерации и страны, предпринятые по направлению аннексии Абхазии и Цхинвальского региона.



Согласно проекту Грузинской мечты, резолюция призывает Россию «обеспечить незамедлительную выдачу тела Арчила Татунашвили и задержанных граждан Грузии - Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили » на котнролируемую Тбилиси территорию. Резолюция также призывает Россию, выполнить Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, а также - «проявить конструктивный подход» «для достижения прогресса в рамках Женевских переговоров с целью создания международных механизмов безопасности и обеспечения возвращения вынужденных перемещенных лиц».



Резолюция также обращается к международному содружеству «принять меры» для решения вопроса о передаче тела скончавшегося в Цхинвальском регионе гражданина и задержанных там же граждан, а также для проведения грузинской стороны «основательного расследования» по делу Татунашвили. Проект разрешений международного сообщества «активизировать усилия», чтобы в оккупированных регионах «были допущены международные механизмы защиты прав человека и безопасности».



Факты посягательства на жизнь граждан Грузии - Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория - также осуждает проект резолюции, разработанный европейской Грузией, который отражает озвученную несколько дней назад партией инициативу по созданию т.н. «Списка Отхозория-Татунашвили», в которые были внесены опасные в похищения и убийствах граждан Грузии лица, в отношении которых власти Грузии должны ввести санкции.



Проект, подготовленный европейской Грузией, поручает правительству Грузии сформировать «Список Отхозория-Татунашвили». Согласно проекту, власти должны наложить арест на имущество лиц, внесенных в «Список Отхозория-Татунашвили», которое доступно для правительства Грузии. Кроме того, согласно проекту, на участие в списке лиц не должны распространяться льготы и бесплатные государственные услуги, стандарты для жителей оккупированных регионов.



Проект резолюции по установлению визовых ограничений для внесенных в список лиц. Кроме того, согласно документу, международным организациям и странам-партнерам нужно «попросить», установить ограничения, чтобы виновные лица «не имели возможности для перемещения имущества или приобретения, а также осуществления финансовых операций на их территории».



Парламент Грузии собирается текст резолюции на следующей сессиионной неделе.



Civil Georgia











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