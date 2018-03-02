Прокуратура начала расследование в связи с возможным выявлением новых обстоятельств по делу об убийстве Георгия Саная

02.03.2018 20:06 Главная прокуратура начала расследование в связи с возможным выявлением новых обстоятельств по делу об убийстве Георгия Саная по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство).



Как отмечено в заявлении ведомства, прокуратура изучила первоначальную информацию, полученную от осужденного К.Ц., родственников убитого и с учетом того, что существует вероятность выявления новых обстоятельств по данному делу приняла решение о начале расследования в целях полноценной и объективной перепроверки полученной информации. О результатах расследования прокуратура дополнительно проинформирует общественность, — сказано в заявлении прокуратуры.



Журналист Георгий Саная был найден убитым в собственном доме в 2001 году. Его убийство вызвало многотысячные акции протеста по всей Грузии. Через четыре месяца полиция задержала обвиняемого в совершении этого преступления Григола Хурцилава. Следствие по делу велось два года. В июле 2003 года суд признал виновным в убийстве Саная бывшего сотрудника охраны МВД 32-летнего Григола Хурцилава и приговорил его к 13 годам лишения свободы.















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