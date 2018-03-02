В Грузии состоялась презентация проекта по преподаванию государственного языка азербайджанцам

02.03.2018 22:38 В Тбилиси в здании парламента Грузии состоялась презентация проекта, основанного на инновационных методах преподавания государственного языка азербайджанцам.



Как сообщает АПА, выступающий на мероприятии председатель парламентского комитета по защите прав человека Софо Киладзе сказал, что очень важно изучение всеми проживающими в стране национальными меньшинствами государственного языка.



Он сказал, что для каждого гражданина с целью полной интеграции в общественную жизнь страны и занятости важно знать государственный язык: «В наше время развиваются цифровые технологии, и их применение в преподавании языка имеет важное значение. Новый проект может быть реализован не только для азербайджанцев Грузии, но и для всех этнических меньшинств страны».



С. Киладзе отметил, что возглавляемая им парламентская комиссия поддерживает новый проект.



На первом этапе проект «Новые методы обучения для представителей этнических меньшинств, жителей высокогорных регионов и ученики, нуждающиеся в особой заботе», планируется внедрить в регионе Квемо-Картли, где компактно проживают азербайджанцы. Для изучения грузинского языка азербайджанцами, на грузинском и азербайджанском языках подготовлена развлекательная и игровая программа.



Одним из партнеров проекта является Ассоциации активных азербайджанских женщин Грузии.



На презентации присутствовали официальные представители региона Квемо-Картли, члены азербайджанской общины и другие лица.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

