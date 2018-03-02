Президент Армении: Результаты укрепления отношений с Грузией очевидны и измеримы

02.03.2018 22:40 Президент Армении Серж Саргсян сегодня провел встречу с находящимся с официальным визитом в Ереване премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.



Президент Армении и премьер Грузии в ходе беседы в формате тет-а-тет обсудили развитие двусторонних армяно-грузинских отношений и вопросы, касающиеся расширения сотрудничества в различных сферах.



В ходе встречи Саргсян подчеркнул, что в Армении с радостью принимают делегации из дружественной Грузии. Президент с удовлетворением отметил, что проводимые на высоком уровне армяно-грузинские встречи, направленные на укрепление двусторонней дружбы между странами и решение существующих текущих проблем постоянно проходят в атмосфере взаимного доверия.



«Уверен, что также благодаря подобным встречам увеличивается объем торгового оборота между Арменией и Грузией, укрепляется сотрудничество в сферах экономики, культуры и других областях. Результаты вполне очевидны и измеримы, и это весьма важно. Уверен, ваш визит также будет способствовать развитию сотрудничества между нашими странами и поднимет его на качественно новый и более высокий уровень, в том числе поспособствует укреплению двусторонних отношений. В этом году в Армении состоятся несколько крупных мероприятий, из которых особенно хочется подчеркнуть проведение саммита Международной организации Франкофонии, в котором, надеюсь, Грузия примет участие на высоком уровне. Добро пожаловать в Армению», – цитирует президента Panorama.am.



В свою очередь премьер-министр Грузии Квирикашвили выразил благодарность за прием. Премьер отметил, что рад находиться в соседней и дружественной Армении. Г. Квирикашвили также выразил удовлетворение в связи с тем, что 2017 год ознаменовался взаимными армяно-грузинскими визитами на высоком уровне.



По словам Квирикашвили, визит президента Армении в Грузию, визиты премьер-министра Карена Карапетяна, а сейчас визит возглавляемой им делегации в Ереван свидетельствуют о стабильном развитии динамичных армяно-грузинских отношений.



«Мы обсудили с премьером Армении Кареном Карапетяном экономические отношения, вопросы касательно дальнейшего сотрудничества», – рассказал президенту Квирикашвили.



Он также напомнил, что текущий год – юбилейный в Армении и Грузии, поскольку отмечается 100-летие провозглашения двух республик. Квирикашвили выразил надежду на то, что этот важный юбилей будет отмечен на высоком уровне. Он также сообщил, что Грузия на высоком уровне примет участие в саммите Международной организации Франкофонии, который состоится в Армении.



Грузинский премьер также заявил, что взаимные визиты внушают уверенность в еще большем расширении и углублении двусторонних отношений. Переговоры продолжились за обеденным столом в резиденции президента РА.















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