Премьер-министр Грузии посетил мемориальный комплекс «Цицернакаберд» в Ереване

02.03.2018 22:41 Делегация во главе с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили 2 марта посетила мемориальный комплекс «Цицернакаберд» в Ереване, чтобы воздать дань уважения памяти жертв Геноцида армян.



Квирикашвили сопровождали министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян и заместитель мэра Еревана Камо Ареян.



Глава Правительства Грузии возложил к мемориалу венок.















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