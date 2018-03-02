Деймон Уилсон: РМ, Грузия и Украина нуждаются в поддержке, чтобы устранить серую зону в регионе

02.03.2018 22:58 Молдова, Грузия и Украина нуждаются в поддержке для устранения серой зоны в регионе. Заявление было сделано исполнительным вице-президентом исследовательского центра "Атлантический совет" Деймоном Уилсоном на открытии межпарламентской конференции, посвященной вопросам безопасности.



По словам Уилсона, "Атлантический совет" понимает, что в этой области находится граница свободы и что трем странам нужна общая стратегия, чтобы стать неотъемлемой частью Европейского союза, сообщает realitatea.md.



"Вместе с нашими европейскими и американскими партнерами мы хотим преодолеть проблемы, с которыми мы сталкиваемся. У нас есть претензии к России относительно территориальной целостности Грузии", - сказал председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



Он рассказал о стремлениях своей страны в отношении интеграции в ЕС и НАТО, отметив, что целостность страны может быть достигнута только путем укрепления стратегической безопасности в регионе, в том числе при поддержке ЕС и США.



Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сказал, что самой большой опасностью для безопасности его страны являются Россия и лично Владимир Путин.



"Нам нужны общие стратегические проекты для борьбы с агрессией России. Сегодняшнее мероприятие - хорошее начало для создания проекта региональной безопасности при поддержке европейских и американских партнеров", - отметил Парубий.















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