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Деймон Уилсон: РМ, Грузия и Украина нуждаются в поддержке, чтобы устранить серую зону в регионе


02.03.2018   22:58
Молдова, Грузия и Украина нуждаются в поддержке для устранения серой зоны в регионе. Заявление было сделано исполнительным вице-президентом исследовательского центра "Атлантический совет" Деймоном Уилсоном на открытии межпарламентской конференции, посвященной вопросам безопасности.

По словам Уилсона, "Атлантический совет" понимает, что в этой области находится граница свободы и что трем странам нужна общая стратегия, чтобы стать неотъемлемой частью Европейского союза, сообщает realitatea.md.

"Вместе с нашими европейскими и американскими партнерами мы хотим преодолеть проблемы, с которыми мы сталкиваемся. У нас есть претензии к России относительно территориальной целостности Грузии", - сказал председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Он рассказал о стремлениях своей страны в отношении интеграции в ЕС и НАТО, отметив, что целостность страны может быть достигнута только путем укрепления стратегической безопасности в регионе, в том числе при поддержке ЕС и США.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сказал, что самой большой опасностью для безопасности его страны являются Россия и лично Владимир Путин.

"Нам нужны общие стратегические проекты для борьбы с агрессией России. Сегодняшнее мероприятие - хорошее начало для создания проекта региональной безопасности при поддержке европейских и американских партнеров", - отметил Парубий.






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