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Грузия заинтересовалась молдавским опытом борьбы с российской пропагандой
02.03.2018 23:00
Молдова, Грузия и Украина, как «претенденты на вступление в ЕС», должны налаживать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также в продвижения реформ и «европейской повестки». Об этом заявил на встрече в Кишиневе с председателем парламента Грузии Ираклием Кобакидзе молдавский спикер Андриан Канду, передает regnum.ru
В свою очередь, председатель парламента Грузии выразил заинтересованность в мерах, предпринимаемых Молдовой по запрету российской пропаганды, а также в сфере энергетической безопасности. Он отметил, что в ходе своего последнего визита в США слышал от американских коллег, что те приветствуют инициативу сотрудничества на уровне парламентов Молдавии, Грузии и Украины. По его словам, «у дружественных отношений между тремя странами большие перспективы».
Председатель парламента Грузии прибыл в Молдову для участия в межпарламентской конференции «Грузия, Республика Молдова и Украина: Восточное партнерство и текущие вызовы безопасности», которая проводится 2 марта парламентом Молдовы.
Мероприятие организовано в партнерстве с Атлантическим советом по инициативе председателей парламентов Молдовы, Грузии и Украины. Будут обсуждаться проблемы, связанные с информационной, энергетической безопасностью, а также необходимость продвижения тремя странами совместной политики в сфере обороны и безопасности.
Напомним, посол Евросоюза в Молдовы Петер Михалко заявил 1 марта, что запрет российских новостей в Молдавии является недемократичными и не соответствует европейским ценностям. Ранее сходу позицию выразил посол США в Кишиневе Джеймс Петтит.
Закон о запрете российских новостей вступил в Молдове в силу 12 февраля. В концу февраля один гагаузский и один молдавские телеканал уже получили штрафы за ретрансляцию российских новостей.
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