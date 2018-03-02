Вместе с Украиной и Молдовой сможем противостоять угрозам

02.03.2018 23:07 Председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе убежден, что только объединенными усилиями можно противостоять современным вызовам и угрозам, обеспечивая мир и стабильность в регионе.



Об этом он заявил в своем выступлении на первой межпарламентской конференции «Грузия, Республика Молдова и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности», которая проходит в Кишиневе, сообщает Укринформ.



«Только вместе с нашими партнерами – Молдовой и Украиной – мы сможем противостоять современным вызовам и угрозам, реализовать наши национальные интересы, обеспечивая мир и стабильность в регионе. Грузия расположена в весьма специфическом регионе, где внешние угрозы очень серьезны, чтобы можно было им противостоять в одиночку. Именно поэтому нам необходимо укреплять отношения с нашими партнерами из ЕС и НАТО», - заявил Кобахидзе.



Глава парламента Грузии особо подчеркнул, что территориальную целостность государств можно обеспечить лишь путем консолидации безопасности, в том числе при поддержке европейских и американских партнеров.



Конференция «Грузия, Республика Молдова и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности» проводится в Кишиневе по инициативе председателя парламента Молдовы Андриан Канду, главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия, спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе и при поддержке Атлантического Совета.



Участники форума (более 150 человек) обсуждают вопросы экономической, информационной и энергетической безопасности, а также проблемы правовой сферы в Украине, Молдове и Грузии.



Главы парламентов Грузии, Украины и Молдовы уже подписали совместную Декларацию, в которой подчеркивается, что европейская интеграция остается единственным и самым эффективным инструментом обеспечения стабильности в регионе.















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