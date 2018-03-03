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Угрозы в адрес союзников НАТО со стороны Владимира Путина неприемлемы - Лунгеску
03.03.2018 12:20
Угрозы в адрес союзников НАТО со стороны президента России Владимира Путина неприемлемы и не способствуют снижению напряженности, - об этом заявила пресс-спикер Североатлантического альянса Оана Лунгеску.
«Российские заявления, угрожающие выбрать в качестве мишени союзников по НАТО, неприемлемы и контрпродуктивны. Мы не хотим новой холодной войны или новой гонки вооружений. Все наши союзники поддерживают соглашения о контроле вооружений», - отметила Лунгеску.
Напомним, что выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию 1 марта, Путин сообщил, что применение против России или ее союзников ядерного оружия малой, средней, и любой мощности Россия будет рассматривать как ядерное нападение на свою страну.
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