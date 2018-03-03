Трамп продлил на год санкции в отношении России

03.03.2018 12:32 Президент США Дональд Трамп подписал указ, на год продлевающий действие санкций, введенных в отношении России, - сообщил Белый дом.



В заявлении пресс-службы отмечается, что, поскольку «ситуация вокруг Украины по-прежнему представляет необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США», срок действия президентского указа от 2014 года должен быть продлен на один год.



Санкции против России страны Запада ввели в 2014 году из-за ситуации в Украине, в последующем они несколько раз были продлены. Санкции могут быть сняты в случае выполнения условий Минского соглашения.















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