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Трамп продлил на год санкции в отношении России


03.03.2018   12:32
Президент США Дональд Трамп подписал указ, на год продлевающий действие санкций, введенных в отношении России, - сообщил Белый дом.

В заявлении пресс-службы отмечается, что, поскольку «ситуация вокруг Украины по-прежнему представляет необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США», срок действия президентского указа от 2014 года должен быть продлен на один год.

Санкции против России страны Запада ввели в 2014 году из-за ситуации в Украине, в последующем они несколько раз были продлены. Санкции могут быть сняты в случае выполнения условий Минского соглашения.






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