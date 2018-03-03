США призвали РФ не использовать газ в качестве политического оружия

03.03.2018 13:07 США призвали Россию выполнять поставки газа через украинскую газотранспортную систему, как того требует решение суда. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт в twitter.



"Поставки газа и транзит никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что Газпром будет поставлять газ по транзитному трубопроводу Украины согласно решению Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа", - говорится в заявлении.



Как известно, 28 февраля стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.



По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.



По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".



1 марта стало известно, что "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" по контракту и вернул полученную предоплату.



2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что его компания вынуждена немедленно начать процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.



Президент Петр Порошенко заявил, что контрактами между "Нафтогазом" и "Газпромом" не предусмотрено право их расторжения в одностороннем порядке.















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