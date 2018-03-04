Министр юстиции Теа Цулукиани может быть выдвинута кандидатом в президенты Грузии

04.03.2018 00:58 Кандидатом в президенты от правящей партии "Грузинская мечта" может стать министр юстиции Теа Цулукиани. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на источник в правящей партии.



Согласно информации источника, кандидатура Цулукиани активно рассматривается в правящей верхушке. Также сообщается, что Бидзина Иванишвили поддерживает выдвижение Цулукиани в кандидаты на пост президента Грузии.



Между тем, лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявил, что обсуждения по кандидату в президенты в правящей партии еще не начинались.



"Женщины-кандидаты имеют равную вероятность и возможность принять участие в выборах. В первую очередь, обществу и членам нашей партии интересны лидеры, которые имеют высокое общественное доверие и рейтинг. В обществе по этому поводу уже начаты дискуссии. Кандидатура, которую назовет "Грузинская мечта" и поддержит, будет лучшей среди тех, кто примет участие в президентских выборах. Вопрос в связи с кандидатом в формате политсовета пока не обсуждался. Я лично не принимал участия в подобных обсуждениях. Что касается кандидату, думаю, что женщины-кандидаты имеют равные шансы принять участие в выборах", - заявил Талаквадзе.



В парламентском большинстве утверждают, что если политсовет примет решение и выдвинет Тею Цулукиани кандидатом в президенты, они будут готовы поддержку ее.















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