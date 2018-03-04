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В Грузии проходят акции протеста против оккупации


04.03.2018   19:03
Антиоккупационная акция «Мир больше войны» проходит в центре Тбилиси. В 18:00 участники начали собираться на Площади Свободы.

Митинг в знак солидарности с семьей Арчила Татунашвили, погибшего в Цхинвали 22 февраля, был организован группой рядовых граждан.

Главное требование протестующих – незамедлительная передача тела погибшего его семье, а также освобождение Леван Куташвили и Иосифа Павлиашвили, которые были задержаны цхинвальскими властями вместе с Татунашвили.

«Ни к процессу организации, ни к процессу проведения этой акции не была подключена какая-то политическая организация, группа интересов, правительственные или неправительственные организации. От начала до конца – это полностью гражданская инициатива, и мы хотим отметить это. Главной причиной протеста стала трагедия, произошедшая в Арчилом Татунашвили и двумя его товарищами. К сожалению, они до сих пор находятся на территории Цхинвальского региона, а тело Арчила все еще не доставлено в Грузию», — заявил один из организаторов Тазо Датунашвили журналистам.

По информации организаторов на сегодняшней акции также будет показан документальный фильм об оккупации грузинских территорий Россией.

Параллельно с Тбилиси акции против оккупации проходят еще в 12 городах Грузии – в Батуми, Озургети, Поти, Сенаки, Зугдиди, Кутаиси, Зестафони, Гори, Ахалцихе, Телави и Хуло.


Кроме того, гражданскую инициативу поддержали более сотни коммерческих организаций, частных компаний, а также некоторые вузы.

К примеру, чтобы выступить против оккупации, Федерация футбола Грузии отменила два матча Национальной лиги, намеченных на 4 марта.

До восьми часов (предполагаемое время окончания протестных акций) не будут работать многие музеи и галереи. Что касается ресторанов и кафе, то только в Тбилиси к акции присоединились около 50 заведений, в том числе и сетевых. В течение двух часов они не будут обслуживать клиентов.






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