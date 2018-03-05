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Ломджария: Мы известили все международные организации, чтобы ускорить доставку тела Арчила Татунашвили
05.03.2018 11:48
Офис Народного защитника известил все международные организации и пытается использовать и дополнительные связи, что ускорит доставку тела Арчила Татунашвили, - об этом Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила журналистам на встрече с членами семьи Татунашвили.
Нино Ломджария побывала в селе Цилкани, где выразила соболезнования семье Арчила Татунашвили. '
«Целью моего приезда, в первую очередь, было лично выразить семье соболезнования и ввести в курс дела о том, что делает Народный защитник. Мы, со своей стороны, известили все международные организации и пытаемся использовать и дополнительные связи, что ускорит доставку тела. Я поинтересуюсь, что хочет сказать семья мне, как Народному защитнику, насколько они довольны вниманием и шагами, осуществленными властью, что я могу сделать на данном этапе. К сожалению, я не владею конкретной информацией для передачи семье», - сказала Ломджария.
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