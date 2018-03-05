Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ломджария: Мы известили все международные организации, чтобы ускорить доставку тела Арчила Татунашвили


05.03.2018   11:48
Офис Народного защитника известил все международные организации и пытается использовать и дополнительные связи, что ускорит доставку тела Арчила Татунашвили, - об этом Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила журналистам на встрече с членами семьи Татунашвили.

Нино Ломджария побывала в селе Цилкани, где выразила соболезнования семье Арчила Татунашвили. '

«Целью моего приезда, в первую очередь, было лично выразить семье соболезнования и ввести в курс дела о том, что делает Народный защитник. Мы, со своей стороны, известили все международные организации и пытаемся использовать и дополнительные связи, что ускорит доставку тела. Я поинтересуюсь, что хочет сказать семья мне, как Народному защитнику, насколько они довольны вниманием и шагами, осуществленными властью, что я могу сделать на данном этапе. К сожалению, я не владею конкретной информацией для передачи семье», - сказала Ломджария.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Квирикашвили: Товарооборот с Арменией в 2017 году вырос на 33%
В Грузии представили мобильный путеводитель по горнолыжным курортам страны
Малый бизнес не осознает роли страхования имущества
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Семья задержанного оккупантами Цурцумия просит власть о помощи
В Сочи задержали мужчину из Абхазии с крупной партией героина
Оккупанты задержали гражданина Грузии
Совфед ратифицировал соглашение о медстраховании граждан РФ в Абхазии
В Абхазии занялись проблемой гендерного неравенства и семейного насилия
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Парубий: Украина, Молдова и Грузия защищают Евросоюз от агрессии РФ
В Дагестане задержали замглавы республиканской таможни
НАТО о сотрудничестве с Азербайджаном
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна