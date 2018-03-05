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МИД Грузии начинает встречи с населением по вопросам безвизового режима
05.03.2018 12:01
МИД Грузии в рамках третьей волны информационной кампании по безвизовому режиму с ЕС начинает серию встреч с населением.
Как рассказали Первому каналу в МИД, первая встреча состоится в регионе Имеретия.
Сотрудники и представители экспертных кругов 5-6 марта проведут встречи с жителями Кутаиси, Самтредия, Вани, Терджолы, Ткибули и Цхалтубо. Они подробно ознакомят с правилами безвизового режима со странами Шенгенской зоны и рисками, связанными как с нарушением этих правил, так и злоупотреблением процедурой обращения за предоставлением убежища.
В рамках третьей волны информационной кампании встречи состоятся более чем в 50-ти населенных пунктах страны.
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