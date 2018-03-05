Гахария: Зарплата полицейского неадекватна

05.03.2018 12:02 Зарплата полицейского неадекватна – заявил министр внутренних дел Георгий Гахария в передаче Первого канала «Ахали Квира» («Новая неделя»).



«Нельзя, чтобы 800 лари было адекватной зарплатой для человека, которые в ответе за жизнь, безопасность, здоровье второго гражданина и добросовестно выполняет свою обязанность», — заявил Гахария.



По словам министра внутренних дел, основными реформами МВД была оптимизация гражданского компонента, который уже на этапе осуществления.

«Упразднено около 400 таких позиций. Это не только экономия зарплат. Это автотранспорт, топливо и т.д. связанные с этими позициями», — заявил Гахария.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

