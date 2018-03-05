Квирикашвили: Проблема неравенства среди регионов часто заставляет людей покинуть свое село и страну

05.03.2018 12:16 Для нас значительным вызовом стала проблема неравенства между регионами, что часто заставляет людей покинуть свое село, уехать в город, многие покинули нашу страну, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на презентации «Реформы самоуправления» в парламенте.



Как отметил премьер, одним из важнейших приоритетов для правительства Грузии является искоренение уровня неравенства между регионами.



«Шагом вперед именно для этого является принятый в 2014 году кодекс самоуправления, который создал институциональную и законодательную рамку. Это значительные изменения в нашей стране. Именно это та основа и фундамент, на которой должны быть выстроены дальнейшие шаги реформы. Сегодня мы представляем среднесрочное стратегическое видение децентрализации цель которой – еще больше укрепить самоуправление на местном уровне. Наше видение охватывает три направления. Первое – расширение правомочий самоуправления. Второе – чтобы для большей эффективности у самоуправления было больше финансовых ресурсов и поэтапное распределение этого финансового ресурса в направлении прозрачности. Третье – самоуправление должно удовлетворять высшие стандарты прозрачности и подотчетности. Реформа должна обеспечивать участие граждан в процессе принятия решений, процессе управления и, конечно, совокупность всех этих трех стержней даст нам качественный результат в самоуправлении», — заявил Георгий Квирикашвили.



По его словам, нужно провести комплексные работы, которым необходим соответствующий ресурс и время, подготовлен и план.















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